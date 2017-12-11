Видеофакт: забег Санта-Клаусов в Мадриде

Новости Испании. Самый массовый забег Санта-Клаусов состоялся в центре испанской столицы. На старт у знаменитого музея Прадо вышли около семи тысяч участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта рождественская гонка для Мадрида уже стала традиционной. Санты и их помощники эльфы, которые тоже были замечены на дистанции, вышли на старт в шестой раз. Сам забег благотворительный. Собранные средства направят на поддержку онкобольных. К слову, в акции принял участие даже испанский олимпийский чемпион Фермин Качо.