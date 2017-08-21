Видеофакт: в Японии дикие лошади кубарем скатываются с горы

Новости Японии. В природе каждый может найти развлечение по душе – доказали лошади, живущие в одном из национальных парков Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животные – потомки большого табуна, одичавшего еще 300 лет назад. Они взяты под охрану и отлично проводят время под летним солнцем, скатываясь вниз по склону холма. Скорее всего, такая забава – вынужденный шаг: так скакуны отгоняют от себя назойливых насекомых.