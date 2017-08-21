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Видеофакт: в Японии дикие лошади кубарем скатываются с горы

21 августа 2017 08:31
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Новости Японии. В природе каждый может найти развлечение по душе – доказали лошади, живущие в одном из национальных парков Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: в Японии дикие лошади кубарем скатываются с горы-1

Животные – потомки большого табуна, одичавшего еще 300 лет назад. Они взяты под охрану и отлично проводят время под летним солнцем, скатываясь вниз по склону холма. Скорее всего, такая забава – вынужденный шаг: так скакуны отгоняют от себя назойливых насекомых.

# Дикие животные # Видеофакт

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