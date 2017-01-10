Прямой эфир

Видеофакт: в США фермер своим дыханием спас примерзшего к железке воробья

10 января 2017 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Кадры трогательного видео, которое уже набрало в сети больше 700 тысяч просмотров. Фермер из американского штата Айдахо заметил примерзшую к железной ручке колодца птицу, когда пошел кормить лошадей. Мужчина попытался отогреть мокрые лапки воробья своим горячим дыханием, после чего аккуратно потер их. Таким образом, он освободил беспомощного крылатого, подарив ему свободу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Восхитительный способ, чтобы начать новый год», – написал сердобольный фермер под видео.

В белорусском сегменте Интернета набирает популярность видео, героем которого стал минчанин, выбивающий ковер.

Дело житейское, вот только вместо того, чтобы очищать ковер от пыли, мужчина стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств. У ролика полтора миллиона просмотров за три дня – здесь видео.

# Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
Абсолютный бред и выдумка: в Минобороны России назвали «бредом» версию о крушении Ту-154 из-за ошибки пилота
10 января 2017 12:16

Абсолютный бред и выдумка: в Минобороны России назвали «бредом» версию о крушении Ту-154 из-за ошибки пилота

Шторм уничтожил уникальное тысячелетнее дерево-туннель в Калифорнии
10 января 2017 11:28

Шторм уничтожил уникальное тысячелетнее дерево-туннель в Калифорнии

В Великобритании около 4,5 тысяч бортпроводников объявили двухдневную забастовку
10 января 2017 10:26

В Великобритании около 4,5 тысяч бортпроводников объявили двухдневную забастовку