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Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров – в небо взмыли пчелы, динозавры и детские коляски

15 октября 2017 12:33
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Новости США. Небо над американским Альбуркерке в штате Нью-Мексико разукрасило настоящее карнавальное шоу воздушных шаров. Это не столько соревнования скорости и выносливости, сколько фантазии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров – в небо взмыли пчелы, динозавры и детские коляски-1

Полтысячи воздушных гигантов одновременно парят над землей. Причем самых разных форм и расцветок. Здесь есть и пчелы, и динозавры, и даже невероятных размеров детские коляски.

Чтобы увидеть, как над долиной Рио-Гранде взмывают сотни разноцветных аэростатов, сюда каждую осень приезжают до 100 тысяч человек из разных стран.

# Фестиваль # Фотофакт

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