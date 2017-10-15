Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров – в небо взмыли пчелы, динозавры и детские коляски

Новости США. Небо над американским Альбуркерке в штате Нью-Мексико разукрасило настоящее карнавальное шоу воздушных шаров. Это не столько соревнования скорости и выносливости, сколько фантазии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полтысячи воздушных гигантов одновременно парят над землей. Причем самых разных форм и расцветок. Здесь есть и пчелы, и динозавры, и даже невероятных размеров детские коляски.