Видеофакт: в американском Сан-Диего голодный морской лев искал еду в вещах отдыхающих на пляже

Новости США. На пляже в американском Сан-Диего морской лев устроил немалый переполох. Животное сильно проголодалось и после того, как заставило буквально ретироваться отдыхающих, начало быстро выискивать пропитание в наспех оставленных людьми вещах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реакция очевидцев на случившееся – разная. Одни отнеслись к случившемуся с юмором, другие, понимая опасность, которая может исходить от этих животных в дикой природе, старались держаться подальше от млекопитающего.