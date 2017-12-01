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Видеофакт: турецкий художник рисует на миниатюрных предметах

01 декабря 2017 11:13
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Новости Турции. Турецкий художник воссоздает историю на миниатюрных предметах – тыквенных и абрикосовых семечках, крышках от напитков, на помадах, орехах и даже зубах. Чтобы рука с кистью не дрогнула, мастер, которого уже в народе прозвали Микроанджело, надолго задерживает дыхание и буквально замирает над своей работой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В коллекции художника 350 подобных мини-шедевров. В будущем он планирует открыть первый в мире музей микро-работ, чтобы всем показать свое крошечное творчество, которое достойно большого внимания.

# Необычное

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