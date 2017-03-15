Прямой эфир

Видеофакт. Стычки с полицией на иранском фестивале в Стокгольме

15 марта 2017 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Иранский фестиваль в столице Швеции закончился стычками. Двое пострадавших госпитализированы с ножевыми ранениями.

Для того, чтобы утихомирить толпу, полицейские были вынуждены применить силу и арестовать около 30 дебоширов.

Видеофакт. Стычки с полицией на иранском фестивале в Стокгольме-1

Кроме того, в местные участки поступили жалобы о нанесении увечий и сексуальных домогательствах. Есть сведения, что беспорядки продолжились и в поезде, шедшем из Стокгольма в университетский город. На нем с праздника возвращались 200 участников фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дабы избежать происшествий, на станции прибытия дежурили 13 патрулей полиции.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мощные снегопады в США: погибли люди
15 марта 2017 09:44

Мощные снегопады в США: погибли люди

Видеофакт: кот-меломан из Турции
15 марта 2017 06:15

Видеофакт: кот-меломан из Турции

В Турции упали три воздушных шара с иностранными туристами: пострадали около 50 человек
14 марта 2017 13:37

В Турции упали три воздушных шара с иностранными туристами: пострадали около 50 человек