Видеофакт. Стычки с полицией на иранском фестивале в Стокгольме

Для того, чтобы утихомирить толпу, полицейские были вынуждены применить силу и арестовать около 30 дебоширов.

Кроме того, в местные участки поступили жалобы о нанесении увечий и сексуальных домогательствах. Есть сведения, что беспорядки продолжились и в поезде, шедшем из Стокгольма в университетский город. На нем с праздника возвращались 200 участников фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.