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Видеофакт: спасение мужчины, застрявшего между вагоном метро и платформой в Китае

04 августа 2017 06:36
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Новости Китая. Посетители пекинского метро спасли мужчину, застрявшего между платформой и вагоном. Пассажир так торопился на поезд, что упал и оказался в ловушке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: спасение мужчины, застрявшего между вагоном метро и платформой в Китае-1

К нему на помощь бросились сотрудники метрополитена, однако их усилия не увенчались успехом. Тогда общее содействие решили оказать люди, ожидавшие свой состав на платформе. Под руководством служителей метро они раскачали вагон и дали мужчине возможность выбраться из заточения.

# Спасение

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