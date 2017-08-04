Видеофакт: спасение мужчины, застрявшего между вагоном метро и платформой в Китае

Новости Китая. Посетители пекинского метро спасли мужчину, застрявшего между платформой и вагоном. Пассажир так торопился на поезд, что упал и оказался в ловушке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К нему на помощь бросились сотрудники метрополитена, однако их усилия не увенчались успехом. Тогда общее содействие решили оказать люди, ожидавшие свой состав на платформе. Под руководством служителей метро они раскачали вагон и дали мужчине возможность выбраться из заточения.