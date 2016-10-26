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Видеофакт: парад пингвинов на австралийском острове Филлип

26 октября 2016 05:35
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Новости Австралии. Тысячи зрителей собираются во время заката на австралийском острове Филлип. Они ждут уникальное действо – парад пингвинов. Птицы, которые покинули остров на рассвете, возвращаются после трудового дня.

Пингвины один за другим выходят из океана, забавно переваливаясь с боку на бок.

Они торопятся к своим норкам-домикам. Власти штата Виктория, чтобы привлечь туристов, модернизировали центр и создали зрителям комфортные условия. Кассовые сборы идут на защиту пингвинов. К слову, на острове Филлип численность этих птиц за последние годы возросла.

# Дикие животные

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