Видеофакт: парад пингвинов на австралийском острове Филлип

Новости Австралии. Тысячи зрителей собираются во время заката на австралийском острове Филлип. Они ждут уникальное действо – парад пингвинов. Птицы, которые покинули остров на рассвете, возвращаются после трудового дня.

Пингвины один за другим выходят из океана, забавно переваливаясь с боку на бок.

Они торопятся к своим норкам-домикам. Власти штата Виктория, чтобы привлечь туристов, модернизировали центр и создали зрителям комфортные условия. Кассовые сборы идут на защиту пингвинов. К слову, на острове Филлип численность этих птиц за последние годы возросла.