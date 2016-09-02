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Видеофакт: на космодроме во Флориде взорвалась ракета

02 сентября 2016 05:40
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Новости США. Во Флориде на космодроме прогремело несколько взрывов. Ракета-носитель, которая должна была вывести на орбиту израильский спутник связи, разлетелась на части прямо на площадке. Взрывная волна докатилась до зданий, расположенных в нескольких милях от места происшествия. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео, где виден столп густого черного дыма.

Специалисты отметили, что это ЧП не представляет опасности для местных граждан. За помощью к спасателям и врачам никто не обращался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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