Видеофакт: на космодроме во Флориде взорвалась ракета

Новости США. Во Флориде на космодроме прогремело несколько взрывов. Ракета-носитель, которая должна была вывести на орбиту израильский спутник связи, разлетелась на части прямо на площадке. Взрывная волна докатилась до зданий, расположенных в нескольких милях от места происшествия. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео, где виден столп густого черного дыма.

Специалисты отметили, что это ЧП не представляет опасности для местных граждан. За помощью к спасателям и врачам никто не обращался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.