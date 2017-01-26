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Видеофакт: летающие доски – новая экипировка спасателей ОАЭ

26 января 2017 07:22
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Новости ОАЭ. Десять метров над водой. Летающие доски поступили на вооружение спасателей Объединенных Арабских Эмиратов. Они входят в систему «Дельфин», которая позволяет добраться к месту возгорания по воде, минуя возможные дорожные заторы.

Видеофакт: летающие доски – новая экипировка спасателей ОАЭ-1

Такое тушение пожара с высоты уже доказало, что средства потрачены не зря. Стоимость экипировки для одного спасателя – порядка 35 тысяч долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Изобретения

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