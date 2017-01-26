Видеофакт: летающие доски – новая экипировка спасателей ОАЭ

Новости ОАЭ. Десять метров над водой. Летающие доски поступили на вооружение спасателей Объединенных Арабских Эмиратов. Они входят в систему «Дельфин», которая позволяет добраться к месту возгорания по воде, минуя возможные дорожные заторы.

Такое тушение пожара с высоты уже доказало, что средства потрачены не зря. Стоимость экипировки для одного спасателя – порядка 35 тысяч долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.