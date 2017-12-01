Видеофакт: китаец кистью «исправляет» дорожную разметку

Новости Китая. Житель китайской провинции Цзянсу решил в одиночку разобраться с движением – наземным. Для благородной, но весьма опасной миссии он выбрал один из самых оживленных перекрестков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем не выставил никаких знаков, предупреждающих о дорожных работах! Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина смело орудует кистью. Дорисовывает на свое усмотрение разметку, даже не реагируя на автомобильный поток. Правда, таких стараний местная полиция не оценила. «Художника» задержали и выписали крупный штраф.