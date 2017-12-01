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Видеофакт: китаец кистью «исправляет» дорожную разметку

01 декабря 2017 12:30
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Новости Китая. Житель китайской провинции Цзянсу решил в одиночку разобраться с движением – наземным. Для благородной, но весьма опасной миссии он выбрал один из самых оживленных перекрестков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем не выставил никаких знаков, предупреждающих о дорожных работах! Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина смело орудует кистью. Дорисовывает на свое усмотрение разметку, даже не реагируя на автомобильный поток. Правда, таких стараний местная полиция не оценила. «Художника» задержали и выписали крупный штраф.

# Необычное

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