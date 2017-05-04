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Видеофакт: фестиваль булочек в Китае

04 мая 2017 10:38
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Новости Китая. В Китае завершается вкусный фестиваль – булочек. Это уникальный праздник, свидетелем которого можно стать только на острове Чхен Чхау. Красочные парады, уличные представления китайской оперы, религиозные обряды...

Видеофакт: фестиваль булочек в Китае-1

Но то, ради чего приезжают сюда туристы, – сражения за рисовые булочки. Перед храмом Пак Тай возводят две бамбуковые башни, которые просто унизаны этим китайским лакомством. По поверьям, той команде, которая сорвет булочку на самой верхушке пирамиды, весь следующий год будет сопутствовать удача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фестиваль

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