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Видеофакт: цыплята встречают посетителей кафе на острове Тайвань

25 января 2017 10:17
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На востоке нашего континента вовсю готовятся к встрече Нового года. По китайскому календарю он наступит 28 января. Напомним, символ наступившего года – Петух, поэтому стоит ли объяснять огромное желание жителей использовать эту птицу по назначению и не совсем.

Вот как раз такой случай. Владелец одного из кафе острова Тайвань завлекает посетителей живыми цыплятами. Когда-то их просто бросили здесь прежние хозяева.

Примечательно, что каждые три недели, их нынешний владелец отвозит подросших птенцов на местную птицеферму и меняет их на только вылупившихся цыплят, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Новый год

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