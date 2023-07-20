Вице-премьер Украины критикует нежелание Польши ввозить украинское зерно

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина критикует Польшу за отсутствие желания открыть границы для украинского зерна, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что страна запретит импорт зерна из Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет. Стефанишина обратилась к партнерам с просьбой совместными усилиями обеспечить глобальную продовольственную безопасность и экономическое выживание Украины, а при необходимости сформировать механизм выплаты компенсаций украинским фермерам. Возникшие проблемы связаны с увеличением поставок украинской продукции в страны-члены ЕС, что и вызвало кризис.

Европейская комиссия уже приняла меры по импорту зерновых культур из Украины для устранения логистических трудностей в ряде стран-членов ЕС.