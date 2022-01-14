Верующие в Индии совершили обряд в реке Ганг. В 2021-м на таком религиозном собрании многие заразились коронавирусом

Жителей Индии не пугают ни погода, ни 30-кратный прирост заболевших коронавирусом. Верующие совершили обряд в священной реке Ганг, которая стала сакральным центром индийского омовения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году такое религиозное собрание побило рекорд по числу заболевших. Но отступать от традиций в Индии не стали, рискуя обновить печальные показатели. Однако на этот раз некоторые люди все-таки надели маски.