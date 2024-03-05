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Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в президентских выборах

05 марта 2024 07:40
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Дональд Трамп продолжает пробивать все барьеры на пути к президентскому креслу. Верховный суд США постановил, что отдельные штаты больше не смогут запретить ему участвовать в предвыборной гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в президентских выборах-1

При этом он отменил решение судьи штата Колорадо, не дающее Трампу право баллотироваться на главный пост из-за обвинения в причастности к нападению на Капитолий. Дисквалифицировать бывшего президента имеет право только Конгресс. Это также касается и судебных решений, принятых ранее в штатах Мэн и Иллинойс.

Единогласное решение судей Верховного суда – важная победа для Трампа. Теперь он может вести кампанию, не опасаясь заслонов, выставленных на его пути судами или чиновниками отдельных штатов.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Новости США

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