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Верховный суд отменил ношение масок в Париже

15 января 2022 12:22
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Новости Франции. В Париже больше не требуют носить маски на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Верховный суд отменил ношение масок в Париже-1

Постановление префектуры Парижа на их использование действовало во французской столице с 31 декабря в попытке сдержать распространение «омикрона». Однако 14 января оно было отменено Верховным судом. И это несмотря на то, что Париж является центром распространения вируса в стране. Тем не менее некоторые горожане радостно поприветствовали такое решение суда.  

# Коронавирус # Фотофакт

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