Верхние ярусы римского Колизея откроются для туристов 1 ноября впервые за 40 лет

Новости Италии. Верхние ярусы римского Колизея откроются для туристов уже 1 ноября. Их посещение станет возможным впервые за 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путешественники смогут не только полюбоваться потрясающим видом на город, но и увидеть древнюю галерею, которую реставраторы сохранили в первозданном виде.