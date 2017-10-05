Прямой эфир

Верхние ярусы римского Колизея откроются для туристов 1 ноября впервые за 40 лет

05 октября 2017 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Верхние ярусы римского Колизея откроются для туристов уже 1 ноября. Их посещение станет возможным впервые за 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верхние ярусы римского Колизея откроются для туристов 1 ноября впервые за 40 лет-1

Путешественники смогут не только полюбоваться потрясающим видом на город, но и увидеть древнюю галерею, которую реставраторы сохранили в первозданном виде.

Как сообщается, на экскурсию посетителям придется бронировать места заранее, а ее стоимость не превысит 9 евро.

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции задержали еще одного подозреваемого в создании бомбы, обнаруженной в жилом доме Парижа
05 октября 2017 09:51

Во Франции задержали еще одного подозреваемого в создании бомбы, обнаруженной в жилом доме Парижа

В Перу военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок
05 октября 2017 09:44

В Перу военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок

На реке Нигер перевернулся паром с 60 пассажирами на борту: известно о 22 погибших
05 октября 2017 09:28

На реке Нигер перевернулся паром с 60 пассажирами на борту: известно о 22 погибших