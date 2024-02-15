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Венгрия заблокировала 13-й антироссийский пакет санкций Евросоюза

15 февраля 2024 09:17
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Страны Европейского союза не смогли одобрить 13 пакет санкций против Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Издание сообщает, что 14 февраля на встрече послов стран Евросоюза Венгрия проголосовала против представленного санкционного пакета. Данный пакет санкций против РФ включает в себя около 200 компаний и физических лиц России, Китая, а также ряда других стран.

По сведениям FT, такие действия Будапешт мог предпринять из-за наличия в списке компаний КНР. Также издание располагает информацией, согласно которой посол Венгрии выразил просьбу о предоставлении большего количества времени, чтобы провести анализ содержания предложений.

# Международная политика

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