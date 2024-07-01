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Венгрия стала председателем Совета ЕС с 1 июля до конца 2024 года

01 июля 2024 07:36
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Венгрия заменила Бельгию на посту председателя Совета ЕС 1 июля, намереваясь «сделать Европу снова великой». Об этом пишет РИА Новости.

Как главный диссидент в ЕС, Венгрия рассчитывает повысить конкурентоспособность Евросоюза, облегчить положение фермеров и решить вопрос с мигрантами. Однако мнения премьер-министра Виктора Орбана, в особенности по украинскому вопросу, вызывают обеспокоенность европейских политиков.
 
Европарламент даже предложил отменить председательство Венгрии в Совете. Орбан, в частности, критикует руководство ЕС и выступает за бразильско-китайский мирный план по украинскому конфликту. Будапешт имеет право вето в ЕС, что позволяет ему влиять на политику в отношении Украины.

# Международная политика

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