Венгрия стала председателем Совета ЕС с 1 июля до конца 2024 года

Венгрия заменила Бельгию на посту председателя Совета ЕС 1 июля, намереваясь «сделать Европу снова великой». Об этом пишет РИА Новости.

Как главный диссидент в ЕС, Венгрия рассчитывает повысить конкурентоспособность Евросоюза, облегчить положение фермеров и решить вопрос с мигрантами. Однако мнения премьер-министра Виктора Орбана, в особенности по украинскому вопросу, вызывают обеспокоенность европейских политиков.



Европарламент даже предложил отменить председательство Венгрии в Совете. Орбан, в частности, критикует руководство ЕС и выступает за бразильско-китайский мирный план по украинскому конфликту. Будапешт имеет право вето в ЕС, что позволяет ему влиять на политику в отношении Украины.