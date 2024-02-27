Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО

Венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции по вступлению в НАТО. Страна стала последней из всех участников Североатлантического альянса, кто одобрил данное прошение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будапешт долгое время откладывал голосование о приеме скандинавской страны в блок. Как подчеркивал премьер-министр Виктор Орбан, правительство поддерживало вступление Швеции в НАТО, но депутаты не горели желанием одобрять ее заявку, поскольку власти страны распространяли бессовестную ложь о Венгрии. Теперь все противоречия устранены, и Швеция станет 32-м участником блока.