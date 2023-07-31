Венгрия не смогла одобрить приём Швеции в НАТО из-за бойкота в парламенте

Венгерский парламент не сумел провести голосование по поводу вступления Швеции в НАТО. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» и христианские демократы объявили бойкот сессии, кворум не был достигнут, пишет ТАСС.

В сентябре парламент вернется к обсуждению этого вопроса. Единственной страной не ратифицировавшей документы о вступлении Швеции в НАТО, кроме Турции, остается Венгрия. Правительство этой страны ранее неоднократно заявляло о своем неудовлетворении по поводу недружественных заявлений шведских политиков. Руководство Венгрии также сотрудничает с Турцией в борьбе с курдскими экстремистами.

Однако, невзирая на это, венгерская сторона отметила, что не мешает Швеции вступать в Альянс. Ратификация документов о вступлении Финляндии в НАТО состоялась летом прошлого года, но вопрос о Швеции был отложен. Данные скандинавские страны подали заявки в мае 2022 года.

