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Венгрия не смогла одобрить приём Швеции в НАТО из-за бойкота в парламенте

31 июля 2023 12:23
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Венгерский парламент не сумел провести голосование по поводу вступления Швеции в НАТО. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» и христианские демократы объявили бойкот сессии, кворум не был достигнут, пишет ТАСС.

В сентябре парламент вернется к обсуждению этого вопроса. Единственной страной не ратифицировавшей документы о вступлении Швеции в НАТО, кроме Турции, остается Венгрия. Правительство этой страны ранее неоднократно заявляло о своем неудовлетворении по поводу недружественных заявлений шведских политиков. Руководство Венгрии также сотрудничает с Турцией в борьбе с курдскими экстремистами. 

Однако, невзирая на это, венгерская сторона отметила, что не мешает Швеции вступать в Альянс. Ратификация документов о вступлении Финляндии в НАТО состоялась летом прошлого года, но вопрос о Швеции был отложен. Данные скандинавские страны подали заявки в мае 2022 года.
 

# Международная политика

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