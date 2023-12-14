Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз

Венгрия не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, Будапешт не изменит своего решения даже в случае, если эту позицию больше никто не поддержит. Потенциальное присоединение Украины к Евросоюзу Орбан назвал ужасной ошибкой. Политик считает, что реальное состояние страны не позволяет этого сделать.