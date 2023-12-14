Прямой эфир

Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз

14 декабря 2023 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Венгрия не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз-1

По его словам, Будапешт не изменит своего решения даже в случае, если эту позицию больше никто не поддержит. Потенциальное присоединение Украины к Евросоюзу Орбан назвал ужасной ошибкой. Политик считает, что реальное состояние страны не позволяет этого сделать.

# Международная политика # Виктор Орбан

Другие новости рубрики

Все новости
Сараево назван самым грязным городом на земле
13 декабря 2023 19:56

Сараево назван самым грязным городом на земле

Аргентина объявила о девальвации национальной валюты
13 декабря 2023 19:55

Аргентина объявила о девальвации национальной валюты

Словацкие перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной до конца 2023 года
13 декабря 2023 19:54

Словацкие перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной до конца 2023 года