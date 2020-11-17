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Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы

17 ноября 2020 12:55
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Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета Евросоюза и помощь пострадавшей от пандемии экономике. Причиной для этого стало включение в документ принципа верховенства права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы-1

Дело в том, что и Венгрию, и Польшу уже не раз осуждали за несоответствие демократическим стандартам. Речь идет о недостаточной борьбе с коррупцией, об отсутствии независимых судов и ущемлении свободы слова. Именно следование принципу верховенства права должно стать одним из критериев при расчете финансовой поддержки между членами ЕС. Очевидно, что Польша и Венгрия против такой перспективы.

Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы-4

Евросоюз вновь оказался в тупике. Пока проект бюджета сообщества не будет одобрен всеми его участниками, деньги не получит никто. А это, по мнению политиков, может привести к серьезному кризису. Сейчас в отношении Польши и Венгрии ведется расследование.

# Европейский союз # Фотофакт

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