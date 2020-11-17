Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы

Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета Евросоюза и помощь пострадавшей от пандемии экономике. Причиной для этого стало включение в документ принципа верховенства права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что и Венгрию, и Польшу уже не раз осуждали за несоответствие демократическим стандартам. Речь идет о недостаточной борьбе с коррупцией, об отсутствии независимых судов и ущемлении свободы слова. Именно следование принципу верховенства права должно стать одним из критериев при расчете финансовой поддержки между членами ЕС. Очевидно, что Польша и Венгрия против такой перспективы.