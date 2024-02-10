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Венгерские фермеры призывают поддержать бойкот украинских товаров

10 февраля 2024 11:01
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Против продления беспошлинного ввоза украинской продукции выступили венгерские фермеры. Акции протеста прошли недалеко от восточной границы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгерские фермеры призывают поддержать бойкот украинских товаров-1

Профсоюзы призывают всех аграриев поддержать бойкот украинских товаров и выйти на митинги. Участники манифестаций обвинили чиновников Евросоюза в трудностях, с которыми сталкиваются работники аграрного сектора. Непосредственным поводом для демонстрации стало предложение Еврокомиссии продлить на год беспошлинный режим для импорта из Украины и Молдовы. Это одна из причин, почему фермеры по всей Европе продолжают выходить на акции протеста.

Венгерские фермеры призывают поддержать бойкот украинских товаров-4

Мы здесь не для того, чтобы протестовать, а для того, чтобы донести наши мысли. Вчера мы все вместе представили и подписали требования, и мы уверены, что премьер-министр и министр сельского хозяйства примут нас. Вместе с итальянскими гражданами и правительством мы сможем увидеть, хотят ли жители Европы итальянской сельхозпродукции.

Венгерские фермеры призывают поддержать бойкот украинских товаров-7

С начала января аграрии по всему Евросоюзу стали выходить на массовые митинги. Их основные требования – уменьшение импорта дешевой продукции и увеличение льгот для сельского хозяйства. Профсоюзы намерены продолжать акции протеста как минимум до конца февраля.

# Акции протеста

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