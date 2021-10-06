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Венесуэла вновь откроет границу с Колумбией. Она была закрыта для проезда с 2015 года

06 октября 2021 06:25
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Венесуэла вновь откроет границу с Колумбией спустя много лет для торгового обмена. С таким заявлением выступил вице-президент Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэла вновь откроет границу с Колумбией. Она была закрыта для проезда с 2015 года-1

На границе будут приняты дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Напомним, граница между Венесуэлой и Колумбией была закрыта для проезда транспортных средств с 2015 года, а передвижение людей было приостановлено после разрыва отношений в феврале 2019 года.

# Международное сотрудничество # Делси Родригес # Фотофакт

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