Венесуэла оказалась в изоляции накануне президентских выборов: страна ввела санкции в отношении панамской авиакомпании

Это уже повлекло за собой серьезные негативные последствия и фактически изолировало страну. Дело в том, что в преддверии намеченных на 20 мая президентских выборов в Венесуэле остро стоит вопрос – как будут добираться в страну наблюдатели и журналисты. Ведь сухопутные границы на время народного волеизъявления в стране закрываются, а панамская авиакомпания была едва ли не единственным способом добраться в Боливарианскую Республику из Латинской Америки. К тому же, тысячи людей, которые уже приобрели билеты на рейсы, не смогут вернуться в Каракас.