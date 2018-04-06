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Венесуэла оказалась в изоляции накануне президентских выборов: страна ввела санкции в отношении панамской авиакомпании

06 апреля 2018 08:11
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Новости Венесуэлы. Венесуэла ввела санкции в отношении крупнейшей панамской авиакомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэла оказалась в изоляции накануне президентских выборов: страна ввела санкции в отношении панамской авиакомпании-1

Это уже повлекло за собой серьезные негативные последствия и фактически изолировало страну. Дело в том, что в преддверии намеченных на 20 мая президентских выборов в Венесуэле остро стоит вопрос – как будут добираться в страну наблюдатели и журналисты. Ведь сухопутные границы на время народного волеизъявления в стране закрываются, а панамская авиакомпания была едва ли не единственным способом добраться в Боливарианскую Республику из Латинской Америки. К тому же, тысячи людей, которые уже приобрели билеты на рейсы, не смогут вернуться в Каракас.

# Авиасообщение # Фотофакт

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