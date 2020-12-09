Венецию затопило из-за ошибки синоптиков

Дело в том, что защитную систему шлюзов запускают там только тогда, когда уровень воды поднимается минимум на 130 сантиметров. Специалисты же в этот раз ожидали меньшего прилива. В итоге запускать дамбу было уже поздно. Затопленной оказалась знаменитая площадь Святого Марка, по некоторым улицам жители вынуждены передвигаться чуть ли не вплавь.