Венецию затопило из-за ошибки синоптиков

Новости Италии. Венеция вновь под водой. Город затопило из-за ошибки в прогнозах синоптиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Венеция вновь под водой. Город затопило из-за ошибки в прогнозах синоптиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что защитную систему шлюзов запускают там только тогда, когда уровень воды поднимается минимум на 130 сантиметров. Специалисты же в этот раз ожидали меньшего прилива. В итоге запускать дамбу было уже поздно. Затопленной оказалась знаменитая площадь Святого Марка, по некоторым улицам жители вынуждены передвигаться чуть ли не вплавь.