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Венецию затопило из-за ошибки синоптиков

09 декабря 2020 09:29
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Новости Италии. Венеция вновь под водой. Город затопило из-за ошибки в прогнозах синоптиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венецию затопило из-за ошибки синоптиков-1

Дело в том, что защитную систему шлюзов запускают там только тогда, когда уровень воды поднимается минимум на 130 сантиметров. Специалисты же в этот раз ожидали меньшего прилива. В итоге запускать дамбу было уже поздно. Затопленной оказалась знаменитая площадь Святого Марка, по некоторым улицам жители вынуждены передвигаться чуть ли не вплавь.  

# Наводнение # Фотофакт

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