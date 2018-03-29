Вена обвинила Лондон в принуждении выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Новости Австрии. Ряд западноевропейских государств проявил солидарность с Великобританией, отправив на родину некоторых представителей дипмиссий России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы МИД австрийской республики, аккредитованный здесь посол Великобритании не раз пытался оказать давление на власти. Однако в этом вопросе Вена настроена на конструктивный диалог. Кроме того, глава австрийской дипломатии подчеркнула: государство вступало в Евросоюз в 1995 году как нейтральное, и эта позиция принципиальна.