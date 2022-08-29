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Великобритания зимой может остаться без электричества. Решают ли власти эту проблему?

29 августа 2022 10:13
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Новости Великобритании. Великобритания этой зимой может остаться без электричества. Об этом сообщило авторитетное агентство Bloomberg со ссылкой на руководство крупной энергетической компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания зимой может остаться без электричества. Решают ли власти эту проблему?-1

Дефицит газа может поставить под угрозу работу электростанций. При этом правительство вместо того, чтобы решать эту серьезную проблему, тщательно скрывает ее от людей. Впрочем, как предупредили в энергокомпании, даже если электричество в домах все-таки не отключат, то британцы не смогут его оплачивать без помощи государства из-за рекордно высоких цен.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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