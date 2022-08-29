Великобритания зимой может остаться без электричества. Решают ли власти эту проблему?

Новости Великобритании. Великобритания этой зимой может остаться без электричества. Об этом сообщило авторитетное агентство Bloomberg со ссылкой на руководство крупной энергетической компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит газа может поставить под угрозу работу электростанций. При этом правительство вместо того, чтобы решать эту серьезную проблему, тщательно скрывает ее от людей. Впрочем, как предупредили в энергокомпании, даже если электричество в домах все-таки не отключат, то британцы не смогут его оплачивать без помощи государства из-за рекордно высоких цен.