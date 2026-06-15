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Великобритания запретит соцсети для детей младше 16 лет

15 июня 2026 11:00
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Великобритания запретит доступ к социальным сетям детям до 16 лет. Также будут введены ограничения на игровых платформах и сервисах прямых трансляций, где несовершеннолетние могут общаться с незнакомцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания запретит соцсети для детей младше 16 лет-2

Что касается самих жителей страны, то 90 % опрошенных поддержали установление возрастного порога. Также 83 % респондентов заявили, что рисков в социальных сетях для детей больше, чем пользы. В то же время, некоторые психологи высказались против запрета. Эксперты ссылаются на то, что пока в мире нет доказанного положительного эффекта от таких мер. 

Великобритания запретит соцсети для детей младше 16 лет-4

Я сомневаюсь, что это что-то изменит. К тому же правительство берет на себя то, чем должны заниматься родители. Ведь они сами будут продолжать пользоваться социальными сетями, а дети будут смотреть на них и повторять. Какой тогда во всем этом смысл?

Те же сомнения звучат и в Австралии, где запрет на соцсети для детей действует с ноября 2025 года. Ограничения также ввели Турция, Индонезия и индийский штат Карнатака. Подобный закон готовят в Греции, Франции и Германии.

# Великобритания # социальные сети

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