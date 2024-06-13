Великобритания добавила в свой санкционный список целый ряд российских компаний, в числе которых Казанский и Тамбовский пороховые заводы, «Русхимальянс», «Сонатэк», «Арсенал» и другие. Об этом пишет РИА Новости.

При этом в России отмечают, что страна способна справиться с санкционным давлением Запада, начавшимся несколько лет назад, и критикует его за нехватку смелости признать неэффективность введенных против РФ санкций.

По мнению российского лидера, политика Запада нацелена на ослабление России и ухудшение жизни миллионов людей.