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Великобритания вслед за США расширила санкционный список против России

13 июня 2024 12:22
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Великобритания добавила в свой санкционный список целый ряд российских компаний, в числе которых Казанский и Тамбовский пороховые заводы, «Русхимальянс», «Сонатэк», «Арсенал» и другие. Об этом пишет РИА Новости.

При этом в России отмечают, что страна способна справиться с санкционным давлением Запада, начавшимся несколько лет назад, и критикует его за нехватку смелости признать неэффективность введенных против РФ санкций.

По мнению российского лидера, политика Запада нацелена на ослабление России и ухудшение жизни миллионов людей.

# Международная политика

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