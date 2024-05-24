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Великобритания стремится к дальнейшему расширению НАТО

24 мая 2024 07:16
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Британия взяла курс на расширение НАТО. Как считает министр обороны страны, сегодня нет места нейтралитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания стремится к дальнейшему расширению НАТО-1

Присоединиться к блоку призывают Ирландию, Австрию, Мальту и Швейцарию. По словам министра, эти страны пользуются ядерным зонтиком НАТО, однако не спешат становиться полноправными участниками Альянса. Глава британского оборонного ведомства считает, что время такой благотворительности вышло.

# НАТО

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