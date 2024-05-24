Великобритания стремится к дальнейшему расширению НАТО

Британия взяла курс на расширение НАТО. Как считает министр обороны страны, сегодня нет места нейтралитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присоединиться к блоку призывают Ирландию, Австрию, Мальту и Швейцарию. По словам министра, эти страны пользуются ядерным зонтиком НАТО, однако не спешат становиться полноправными участниками Альянса. Глава британского оборонного ведомства считает, что время такой благотворительности вышло.