Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу

Новости Великобритании. В Великобритании начинается смягчение карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Великобритании начинается смягчение карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 мая к труду могут вернуться все, кто не может работать из дома. Однако при этом им необходимо будет воздержаться от проезда на общественном транспорте. В первую очередь это касается занятых в сфере промышленности и строительства. Наниматели должны строго следовать рекомендациям по обеспечению безопасности на рабочих местах, в том числе социального дистанцирования.
Кроме того, с 13 мая британцам разрешено проводить занятия спортом на улице неограниченное число раз.