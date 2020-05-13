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Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу

13 мая 2020 08:51
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Новости Великобритании. В Великобритании начинается смягчение карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу-1

13 мая к труду могут вернуться все, кто не может работать из дома. Однако при этом им необходимо будет воздержаться от проезда на общественном транспорте. В первую очередь это касается занятых в сфере промышленности и строительства. Наниматели должны строго следовать рекомендациям по обеспечению безопасности на рабочих местах, в том числе социального дистанцирования. 

Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу-4

Кроме того, с 13 мая британцам разрешено проводить занятия спортом на улице неограниченное число раз.  

# Коронавирус # Фотофакт

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