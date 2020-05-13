Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу

13 мая к труду могут вернуться все, кто не может работать из дома. Однако при этом им необходимо будет воздержаться от проезда на общественном транспорте. В первую очередь это касается занятых в сфере промышленности и строительства. Наниматели должны строго следовать рекомендациям по обеспечению безопасности на рабочих местах, в том числе социального дистанцирования.