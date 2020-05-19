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Великобритания решила запретить свободную трудовую иммиграцию из Европы

19 мая 2020 11:40
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Новости Великобритании. Великобритания запрещает свободную трудовую иммиграцию из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий законопроект одобрила Палата общин парламента.

Великобритания решила запретить свободную трудовую иммиграцию из Европы-1

Согласно документу, с 1 января 2021 года граждане стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии больше не будут иметь свободного доступа на британский рынок труда. Выдача трудовых и учебных виз европейцам будет регулироваться новой системой баллов, которая дает преимущество работникам, обладающим особенной квалификацией.

Великобритания решила запретить свободную трудовую иммиграцию из Европы-4

В частности, больше всего баллов получат те, кто имеет нужные в Великобритании профессии или ученую степень по научно-техническим специальностям.

# Международная политика # Фотофакт

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