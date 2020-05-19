Великобритания решила запретить свободную трудовую иммиграцию из Европы

Новости Великобритании. Великобритания запрещает свободную трудовую иммиграцию из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий законопроект одобрила Палата общин парламента.
Новости Великобритании. Великобритания запрещает свободную трудовую иммиграцию из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий законопроект одобрила Палата общин парламента.
Согласно документу, с 1 января 2021 года граждане стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии больше не будут иметь свободного доступа на британский рынок труда. Выдача трудовых и учебных виз европейцам будет регулироваться новой системой баллов, которая дает преимущество работникам, обладающим особенной квалификацией.
В частности, больше всего баллов получат те, кто имеет нужные в Великобритании профессии или ученую степень по научно-техническим специальностям.