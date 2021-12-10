Кроме того, что поляки наращивают свои силы, в помощь приглашают и представителей других стран. Так, Великобритания отправит на польско-белорусскую границу 140 военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пояснили в английском Минобороны, перед ними поставлена абсолютно мирная задача, а именно строить пограничные заграждения и ремонтировать дороги.

Британские солдаты присоединятся к эстонским коллегам, которые уже несколько дней усердно помогают полякам укреплять границу. Так что иностранный вспомогательный военный контингент на границе с Беларусью вырос почти до 300 человек.