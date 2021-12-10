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Великобритания отправит на польско-белорусскую границу 140 военных

10 декабря 2021 09:26
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Кроме того, что поляки наращивают свои силы, в помощь приглашают и представителей других стран. Так, Великобритания отправит на польско-белорусскую границу 140 военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пояснили в английском Минобороны, перед ними поставлена абсолютно мирная задача, а именно строить пограничные заграждения и ремонтировать дороги.  

Британские солдаты присоединятся к эстонским коллегам, которые уже несколько дней усердно помогают полякам укреплять границу. Так что иностранный вспомогательный военный контингент на границе с Беларусью вырос почти до 300 человек.  

Великобритания отправит на польско-белорусскую границу 140 военных-1

Как стало известно, это не предел. Варшава считает, что это слишком мало, чтобы защитить страну от беженцев. Поэтому она попросила у стран-союзниц дополнительную помощь. На этот призыв откликнулась Чехия. Она согласилась отправить на польско-белорусскую границу 150 своих военных. Перед ними поставлена продиктованная Варшавой задача – отремонтировать старые заграждения на границе, построить новые, а также патрулировать ее днем и ночью.  

Беженцев на границе становится всё меньше, но Польша по-прежнему стягивает к границе войска. Подробнее здесь.  

# Граница # Фотофакт

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