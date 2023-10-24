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Великобритания отправит 4 тысячи солдат в Эстонию для укрепления в Балтийском море

24 октября 2023 06:40
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Великобритания отправит в Эстонию четыре тысячи солдат. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания отправит 4 тысячи солдат в Эстонию для укрепления в Балтийском море-1

Контингент прибудет в течение 2024 года. Он предназначен для укрепления присутствия союзников в пространстве Балтийского моря и защиты инфраструктуры от возможных гибридных угроз. Кроме этого, Британия отправляет в Латвию, Литву, Нидерланды, Швецию, Финляндию в общей сложности 20 тысяч военнослужащих, а также восемь боевых кораблей и авиатехнику.

# НАТО # Фотофакт

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