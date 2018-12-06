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Великобритания изменяет правила подачи документов на получение визы

06 декабря 2018 12:39
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Новости Великобритании. В начале 2019 года начнет работать новый онлайн-сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания изменяет правила подачи документов на получение визы-1

С его помощью можно будет забронировать время подачи в удобном визовом центре, удаленно отсканировать и загрузить все сопровождающие документы и оформить любые дополнительные услуги, которые необходимы. Информацию можно будет загрузить в любое время до дня посещения.

# Туризм # Фотофакт

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