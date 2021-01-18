Прямой эфир

Великобритания и Норвегия ввели обязательный тест на коронавирус для всех въезжающих

18 января 2021 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мире растет число жертв коронавируса. Так, в Великобритании почти неделю подряд умирают более тысячи человек в день. В связи с этим власти стараются ограничить число ввозных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания и Норвегия ввели обязательный тест на коронавирус для всех въезжающих-1

С 18 января в Соединенном Королевстве для путешественников ввели обязательный тест на COVID-19 и карантин. Любой, кто прилетит в страну из-за границы, должен будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а потом находиться на карантине еще 10 дней.  

Великобритания и Норвегия ввели обязательный тест на коронавирус для всех въезжающих-4

Обязательное тестирование на коронавирус для всех въезжающих сегодня ввели и в Норвегии. Те, кто откажутся, будут оштрафованы. Кроме того, их обяжут быть в изоляции в специальном отеле.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Открыла дверцу и увидела там кота: женщина случайно отправила своего питомца в стирку
18 января 2021 07:40

Открыла дверцу и увидела там кота: женщина случайно отправила своего питомца в стирку

В Германии появится тюрьма для нарушителей карантина
17 января 2021 19:43

В Германии появится тюрьма для нарушителей карантина

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилёту из Германии
17 января 2021 18:37

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилёту из Германии