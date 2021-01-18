Великобритания и Норвегия ввели обязательный тест на коронавирус для всех въезжающих

В мире растет число жертв коронавируса. Так, в Великобритании почти неделю подряд умирают более тысячи человек в день. В связи с этим власти стараются ограничить число ввозных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 18 января в Соединенном Королевстве для путешественников ввели обязательный тест на COVID-19 и карантин. Любой, кто прилетит в страну из-за границы, должен будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а потом находиться на карантине еще 10 дней.