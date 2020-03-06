Великобритания и Евросоюз не договорились по торговым вопросам. Какие споры возникли?

Новости Великобритании. Великобритания и Евросоюз не достигли согласия на торговых переговорах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольшие споры вызвал вопрос о распределении прав на промысел рыбы в общих морях. А также о том, будет ли Великобритания и дальше признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

Помимо этого Евросоюз заявил, что Лондон пытается ослабить позицию блока на торговых переговорах, проводя отдельные встречи с представителями различных стран ЕС. В связи с этим Брюссель призвал правительства стран союза не идти на «параллельные переговоры» с Лондоном.

Напомним, на заключение торговой сделки у Великобритании и Евросоюза остается лишь 10 месяцев.