Прямой эфир

Великобритания и Евросоюз не договорились по торговым вопросам. Какие споры возникли?

06 марта 2020 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Великобритания и Евросоюз не достигли согласия на торговых переговорах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольшие споры вызвал вопрос о распределении прав на промысел рыбы в общих морях. А также о том, будет ли Великобритания и дальше признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

Великобритания и Евросоюз не договорились по торговым вопросам. Какие споры возникли?-1

Помимо этого Евросоюз заявил, что Лондон пытается ослабить позицию блока на торговых переговорах, проводя отдельные встречи с представителями различных стран ЕС. В связи с этим Брюссель призвал правительства стран союза не идти на «параллельные переговоры» с Лондоном.

Напомним, на заключение торговой сделки у Великобритании и Евросоюза остается лишь 10 месяцев.

Великобритания и Евросоюз не договорились по торговым вопросам. Какие споры возникли?-4

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина взломал сайт авикомпании и путешествовал бесплатно бизнес-классом. Но его нашли
06 марта 2020 07:29

Мужчина взломал сайт авикомпании и путешествовал бесплатно бизнес-классом. Но его нашли

В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома
06 марта 2020 07:26

В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома

Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей
06 марта 2020 06:38

Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей