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Великобритания готовится к худшему сценарию – в стране будут массово отключать электричество

15 августа 2022 18:43
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Новости Великобритании. Британцы могут остаться без света уже этой зимой. В целях экономии газа власти страны намерены массово отключать электричество и закрывать газовые электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания готовится к худшему сценарию – в стране будут массово отключать электричество-1

Как заявили в правительстве, такие радикальные меры должны спасти Королевство от энергетического коллапса, так как ранее Великобритания сократила поставки голубого топлива из России. А надеяться на другие страны – участницы ЕС не приходится. Норвегия сообщила о существенном снижении импорта для Лондона. Делиться своей электроэнергией отказывается и Франция. А мощность местных АЭС из-за технических неполадок уже упала до минимума. Поэтому сейчас Британия готовится к худшему сценарию. Руководству электростанций уже отправлены планы действий в чрезвычайной ситуации.  

# Кризис в ЕС # Новости Великобритании # Фотофакт

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