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Великобритания больше не сможет оказывать Украине военную помощь – у них заканчивается оружие

29 августа 2022 16:27
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Великобритания больше не сможет оказывать Украине военную помощь. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания больше не сможет оказывать Украине военную помощь – у них заканчивается оружие-1

Дело в том, что в стране заканчивается оружие, которое можно было бы передать Киеву. А финансовая поддержка боевых действий сойдет на нет уже к концу 2022 года. Дальнейшая помощь Украине ляжет на нового премьер-министра Британии. Именно ему придется решить, стоит ли отдавать на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов», если финансовая ситуация в самом государстве непростая. В свою очередь местные жители постепенно начинают осознавать масштабы жертв, на которые им приходится идти ради оказания помощи Украине.

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# Международная политика # Фотофакт

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