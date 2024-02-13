Великобритании грозит дефицит чая из-за напряженности в Красном море

В Великобритании возможны трудности с поставками черного чая из-за напряженной ситуации в Красном море, по которому пролегает основной путь транспортировки этого товара. Об этом пишет РИА Новости.

В супермаркетах уже появились сложности с поставкой, затронувшие всю страну. Специалисты предостерегают о возможности роста цен и дефицита ряда продуктов в течение ближайших месяцев.

Большинство британских сортов черного чая поставляется из Кении и Индии через Красное море. В условиях обострения кризиса в Газе йеменские хуситы грозятся наносить удары по Израилю и блокировать проход судов через Красное море.