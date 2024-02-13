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Великобритании грозит дефицит чая из-за напряженности в Красном море

13 февраля 2024 10:57
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В Великобритании возможны трудности с поставками черного чая из-за напряженной ситуации в Красном море, по которому пролегает основной путь транспортировки этого товара. Об этом пишет РИА Новости.

В супермаркетах уже появились сложности с поставкой, затронувшие всю страну. Специалисты предостерегают о возможности роста цен и дефицита ряда продуктов в течение ближайших месяцев.

Большинство британских сортов черного чая поставляется из Кении и Индии через Красное море. В условиях обострения кризиса в Газе йеменские хуситы грозятся наносить удары по Израилю и блокировать проход судов через Красное море.

# Международная политика

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