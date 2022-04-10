Ведущий решил срочно позвонить сыну во время прямого эфира. Какую новость он читал?

Ведущий Дуг Каммерер рассказывал в прямом эфире о погоде. Во время выпуска мужчина узнал, что на штат надвигается торнадо. По прогнозам, стихия должна была пройти рядом с его домом. Информация застала ведущего врасплох. Дуг Каммерер попросил прощения у зрителей, взял телефон и тут же, в прямом эфире, позвонил своему сыну.