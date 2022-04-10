Прямой эфир

Ведущий решил срочно позвонить сыну во время прямого эфира. Какую новость он читал?

10 апреля 2022 08:58
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Трогательный момент попал в эфир телеканала NBC. Кадры уже успели покорить сердца сотен зрителей, сообщили в программе «Плюс-минус».  

Ведущий решил срочно позвонить сыну во время прямого эфира. Какую новость он читал?-1

Ведущий Дуг Каммерер рассказывал в прямом эфире о погоде. Во время выпуска мужчина узнал, что на штат надвигается торнадо. По прогнозам, стихия должна была пройти рядом с его домом. Информация застала ведущего врасплох. Дуг Каммерер попросил прощения у зрителей, взял телефон и тут же, в прямом эфире, позвонил своему сыну.  

Ведущий решил срочно позвонить сыну во время прямого эфира. Какую новость он читал?-4

Заботливый отец предупредил ребенка о надвигающейся катастрофе и велел спрятаться в безопасном месте. История закончилась хеппи-эндом: малыш не пострадал, а ведущий стал героем в интернет-пространстве.  

# Необычное # Юлия Самусенко # Дуг Каммерер # Фотофакт

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