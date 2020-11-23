Ведущие авиакомпании предлагают заменить карантин тестом на коронавирус перед вылетом

Заменить карантин на тестирование: с таким призывом выступили руководители ведущих мировых авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, увеличить пассажиропоток в условиях кризиса можно только одним способом: обязать пассажиров сдавать анализ на COVID-19 перед полетом, а не заставлять их сидеть на карантине по прибытии в страну.