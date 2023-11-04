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Веб-сайты выставки «Россия» подверглись хакерской атаке

04 ноября 2023 10:40
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Интернет-ресурсы Международной выставки-форума «Россия» подверглись массированной хакерской атаке, пишет РИА Новости. 

Об этом информировала пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». В сообщении сказано, что атака емкостью не менее 0,5 Tb/s осуществлялась при помощи подконтрольной botnet-сети, которая располагается на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии.
Работа некоторых порталов была нарушена.

Однако в пресс-службе выставки подчеркнули, что к форуму проявляется большой интерес, и подобные попытки не смогут стать помехой для россиян узнать о достижениях страны.

# Выставка

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