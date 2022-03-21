Прямой эфир

Вблизи руин нашли иностранное оружие, обесточена шахта. Обстановка в Украине на 21 марта

21 марта 2022 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К ситуации в Украине. ВСУ обстреляли Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Обесточена шахта имени Челюскинцев. Люди, которые производили работы под землей, так и находятся там, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта. Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за 21 марта эвакуировали 243 человека, включая 37 детей.  

Вблизи руин нашли иностранное оружие, обесточена шахта. Обстановка в Украине на 21 марта-1

На фоне всего происходящего у украинцев не угасает надежда на мирное урегулирование конфликта. На время проведения российско-украинских переговоров огонь остановлен не будет, поскольку тишина может быть использована для перегруппировки или атаки.  

О тактике выживания в непростых условиях – Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент СТВ:
Кто любитель ударить по гражданским объектам, так это нацбатальоны ВСУ. В Липцах Харьковской области от районной больницы практически ничего не осталось. 

Вблизи руин нашли иностранное оружие, обесточена шахта. Обстановка в Украине на 21 марта-4

Где сейчас находившиеся там мирные жители, никому не известно. Вблизи руин найдут только оружие (кстати, иностранного производства). Вот она, помощь западных партнеров в чистом виде.  

Вблизи руин нашли иностранное оружие, обесточена шахта. Обстановка в Украине на 21 марта-7

То ли шведский, то ли какой-то. Надписи... «Сократ» написано.  

Четвертая неделя спецоперации, тысячи жертв, миллионы беженцев. Пожалуй, официальный Киев скорейшее разрешение конфликта не интересует, в Офисе Зеленского дипломатия уже не в почете. Там ставку делают на «защищать до последнего», только защищать уже некому.  

Вблизи руин нашли иностранное оружие, обесточена шахта. Обстановка в Украине на 21 марта-10

Читайте также:

Игорь Конашенков об утечке аммиака на заводе в Сумах: «Спланированная провокация украинских националистов»

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет

«Для нас это манипуляция». Что ответила вице-премьер Украины на предложение Минобороны России?

# Международная политика # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому народу в связи с крушением самолёта
21 марта 2022 18:56

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому народу в связи с крушением самолёта

Игорь Конашенков об утечке аммиака на заводе в Сумах: «Спланированная провокация украинских националистов»
21 марта 2022 18:40

Игорь Конашенков об утечке аммиака на заводе в Сумах: «Спланированная провокация украинских националистов»

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет
21 марта 2022 18:11

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет