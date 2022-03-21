Вблизи руин нашли иностранное оружие, обесточена шахта. Обстановка в Украине на 21 марта

К ситуации в Украине. ВСУ обстреляли Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Обесточена шахта имени Челюскинцев. Люди, которые производили работы под землей, так и находятся там, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта. Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за 21 марта эвакуировали 243 человека, включая 37 детей.

На фоне всего происходящего у украинцев не угасает надежда на мирное урегулирование конфликта. На время проведения российско-украинских переговоров огонь остановлен не будет, поскольку тишина может быть использована для перегруппировки или атаки.

О тактике выживания в непростых условиях – Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент СТВ:

Кто любитель ударить по гражданским объектам, так это нацбатальоны ВСУ. В Липцах Харьковской области от районной больницы практически ничего не осталось.