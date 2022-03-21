Вблизи руин нашли иностранное оружие, обесточена шахта. Обстановка в Украине на 21 марта
К ситуации в Украине. ВСУ обстреляли Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Обесточена шахта имени Челюскинцев. Люди, которые производили работы под землей, так и находятся там, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта. Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за 21 марта эвакуировали 243 человека, включая 37 детей.
На фоне всего происходящего у украинцев не угасает надежда на мирное урегулирование конфликта. На время проведения российско-украинских переговоров огонь остановлен не будет, поскольку тишина может быть использована для перегруппировки или атаки.
О тактике выживания в непростых условиях – Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент СТВ:
Кто любитель ударить по гражданским объектам, так это нацбатальоны ВСУ. В Липцах Харьковской области от районной больницы практически ничего не осталось.
Где сейчас находившиеся там мирные жители, никому не известно. Вблизи руин найдут только оружие (кстати, иностранного производства). Вот она, помощь западных партнеров в чистом виде.
То ли шведский, то ли какой-то. Надписи... «Сократ» написано.
Четвертая неделя спецоперации, тысячи жертв, миллионы беженцев. Пожалуй, официальный Киев скорейшее разрешение конфликта не интересует, в Офисе Зеленского дипломатия уже не в почете. Там ставку делают на «защищать до последнего», только защищать уже некому.