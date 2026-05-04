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Вашингтон ужесточает риторику и вводит новые санкции против Гаваны

04 мая 2026 06:31
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Кубинский лидер заявил, что военная угроза со стороны США достигла беспрецедентного уровня, и призвал международное сообщество обратить внимание на эскалацию напряженности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон ужесточает риторику и вводит новые санкции против Гаваны-2

В последние дни Вашингтон заметно ужесточает риторику: Дональд Трамп пообещал взять Кубу под контроль «практически немедленно» после урегулирования конфликта с Ираном. За словами последовали действия – США ввели новый пакет санкций против кубинских чиновников. В Гаване считают, что это продолжение курса, нацеленного на экономическое и политическое «удушение» республики.

# Новости Кубы # США

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