Вашингтон ужесточает риторику и вводит новые санкции против Гаваны

Кубинский лидер заявил, что военная угроза со стороны США достигла беспрецедентного уровня, и призвал международное сообщество обратить внимание на эскалацию напряженности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни Вашингтон заметно ужесточает риторику: Дональд Трамп пообещал взять Кубу под контроль «практически немедленно» после урегулирования конфликта с Ираном. За словами последовали действия – США ввели новый пакет санкций против кубинских чиновников. В Гаване считают, что это продолжение курса, нацеленного на экономическое и политическое «удушение» республики.