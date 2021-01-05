Вашингтон привлёк Нацгвардию для защиты города во время протестов
Новости США. Вашингтон готовится к массовым протестам после голосования Конгресса и утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для поддержания порядка в город прибыли более 300 бойцов Национальной гвардии.
Трамп снова оспорил результаты президентских выборов и призвал американцев дождаться новых данных
Тысячи американцев, несогласных с результатами голосования, заявили о планах устроить 6 января многочисленные акции. По данным полиции, на улицы выйдут также вооруженные представители крайне правых националистических групп.
Вооруженных активистов и тех, кто будет провоцировать насилие, предупредили об аресте.
Напомним, по результатам голосования выборщиков 46-м американским президентом станет Джозеф Байден. Но действующий глава Белого дома Дональд Трамп, очевидно, не согласен с победой оппонента и продолжает оспаривать результаты выборов.