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Вашингтон привлёк Нацгвардию для защиты города во время протестов

05 января 2021 16:05
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Новости США. Вашингтон готовится к массовым протестам после голосования Конгресса и утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Для поддержания порядка в город прибыли более 300 бойцов Национальной гвардии.  

Трамп снова оспорил результаты президентских выборов и призвал американцев дождаться новых данных

Вашингтон привлёк Нацгвардию для защиты города во время протестов-1

Тысячи американцев, несогласных с результатами голосования, заявили о планах устроить 6 января многочисленные акции. По данным полиции, на улицы выйдут также вооруженные представители крайне правых националистических групп.  

Вашингтон привлёк Нацгвардию для защиты города во время протестов-4

Вооруженных активистов и тех, кто будет провоцировать насилие, предупредили об аресте.  

Вашингтон привлёк Нацгвардию для защиты города во время протестов-7

Напомним, по результатам голосования выборщиков 46-м американским президентом станет Джозеф Байден. Но действующий глава Белого дома Дональд Трамп, очевидно, не согласен с победой оппонента и продолжает оспаривать результаты выборов.  

# Выборы # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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